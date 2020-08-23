Barcelona'nın 3 hedefi ortaya çıktı!

Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Barcelona'da listenin ilk 3 sırasındaki isim ortaya çıktı.

Barcelona'nın 3 hedefi ortaya çıktı!
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23 Ağustos 2020 17:14
Barcelona'da yeniden yapılanma kapsamında çalışmalar başlarken, hedefteki ilk 3 isim de ortaya çıktı.

Sport Gazetesi'nin haberine göre yeni teknik direktör Koeman; Inter'den Lautaro Martinez, Manchester City'den Eric Garcia ve Valencia'dan sol bek Jose Gaya'yı istedi.

Lautaro için kulübü Inter 111 milyon euro isterken, Manchester City'de Garcia'nın 10 milyon euro olduğu, Valencia'nın ise vazgeçilmez oyuncularından biri olarak gördüğü Gaya'nın 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunduğu kaydedildi.

Öncelikle gözden çıkarılan isimleri göndermek isteyen Katalan ekibinin, ardından transferler için görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

 

 

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