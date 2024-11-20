Barcelonalı Roque: "İdolüm Ronaldo!"

Barcelona'nın bonservisine 30 milyon euro verdiği ve Real Betis'te kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki Vitor Roque açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelonalı Roque: 'İdolüm Ronaldo!'
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20 Kasım 2024 22:04
Barcelona'nın bonservisine 30 milyon euro verdiği ve Real Betis'te kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki Vitor Roque açıklamalar yaptı.

Idolünü açıklayan Brezilyalı futbolcu, "İdolüm Cristiano Ronaldo." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da kötü anlar yaşadığını belirten 19 yaşındaki yıldız, "Barça'ya transfer olduğumda kötü zamanlar yaşadım. İspanya'ya geleceğimi bir hafta önce öğrendim ve uyum sağlayacak vaktim olmadı. Ancak bunlar hep deneyim. Barcelona'da olduğum için mutluyum." açıklamasını yaptı.

REAL BETİS'E KİRALANDI

19 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonuyla Real Betis'e kiralandı. Betis'in 25 milyonluk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Betis bu maddeyi kullanırsa satış önceliği Barcelona da olacak.

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