Barcelonalı Pedri 73 maç sonra tatile çıktı

Barcelona'nın geçen sezonu 73 maç ile yeni tamamlayan 18 yaşındaki oyuncusu Pedri, insanüstü enerjiyle geçirdiği sezonun tatiline yeni çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Barcelonalı Pedri 73 maç sonra tatile çıktı
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25 Ağustos 2021 04:43
Geçen sezonu 73 resmi maçta forma giyerek tamamlayan 18 yaşındaki Barcelonalı oyuncu Pedri ilk kez tatile çıktı.

Geçtiğimiz gün Ronald Koeman'ın yaptığı "Kendisiyle görüştük ve fazlasıyla yoruldu. Ona sezon içinde geçireceği 2 haftalık bir izin vereceğiz" açıklamasıyla Pedri'nin geçen sezon başından bu yana ilk kez tatile çıkacağı bilgisi duyurulmuştu.

İspanyol oyuncu kendisi açısından insanüstü bir yorgunluk dönemiyle geçen 73 maçlık maratonun ardından tatile çıktığı anları kişisel Instagram hesabından yayınladı.

Havuz başında resimlerini yayınlayan Pedri'ye hayranları 'Nihayet tatildesin' yorumlarını göndererek yüzbinlerce beğeni yağmuruna tuttu.


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