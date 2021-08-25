Barcelonalı Pedri 73 maç sonra tatile çıktı

Geçen sezonu 73 resmi maçta forma giyerek tamamlayan 18 yaşındaki Barcelonalı oyuncu Pedri ilk kez tatile çıktı.



Geçtiğimiz gün Ronald Koeman'ın yaptığı "Kendisiyle görüştük ve fazlasıyla yoruldu. Ona sezon içinde geçireceği 2 haftalık bir izin vereceğiz" açıklamasıyla Pedri'nin geçen sezon başından bu yana ilk kez tatile çıkacağı bilgisi duyurulmuştu.



İspanyol oyuncu kendisi açısından insanüstü bir yorgunluk dönemiyle geçen 73 maçlık maratonun ardından tatile çıktığı anları kişisel Instagram hesabından yayınladı.



Havuz başında resimlerini yayınlayan Pedri'ye hayranları 'Nihayet tatildesin' yorumlarını göndererek yüzbinlerce beğeni yağmuruna tuttu.



