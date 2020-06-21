Barcelonalı futbolcu De Jong sakatlandı

Barcelona'da, Hollandalı futbolcu Frenkie De Jong'un sağ bacağında sakatlık tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Barcelonalı futbolcu De Jong sakatlandı
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21 Haziran 2020 15:53
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un sağ bacağından sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasındaki Sevilla maçının kadrosuna alınmayan De Jong'un sağ baldırında sakatlık tespit edildi.

23 yaşındaki futbolcunun sahalara ne zaman döneceğine, sakatlığın seyrine göre karar verilecek.

Katalan ekibindeki ilk sezonunu yaşayan Hollandalı milli futbolcu De Jong, 38 karşılaşmada 2 gol kaydetti.



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