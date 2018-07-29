Barcelona'dan Yerry Mina transferi için açıklama

FATİH TERİM İLGİLENDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

MANCHESTER UNITED, LYON, EVERTON...

Teknik Direktörü, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de ismi anılan transferin gözde isimlerindenile ilgili konuştu ve takımda kalacağının sinyallerini verdi.İspanyol teknik adam, Mina'nın kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgularken; "Bu takımda başarılı olmak isteyen, Barcelona'yı bir adım ileriye taşıyacak herkes için yerimiz var. Mina harika bir oyuncu ve bunu Dünya Kupası'nda gösterdi. Ondan en iyi performansını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin de gündemindeki Mina için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli teknik adam Mina ile ilgilendiklerini ''Beğendiğim oyunculardan bir tanesi Yerry Mina. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur'' ifadelerini kullanmıştı.Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Mina'nın peşinde Premier Lig'den Manchester United ile Everton ve Ligue 1'den Everton'ın olduğu belirtiliyor.