  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Cocu BÜYÜK söz verdi! 'Taraftarları coşturacak'

Barcelona'dan yasa dışı organ nakli iddiasına yalanlama

Kulüp, eski futbolcusu Eric Abidal için yasadışı yollardan karaciğer alındığı iddialarını reddetti.

Kaynak: AA
Barcelona'dan yasa dışı organ nakli iddiasına yalanlama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2018 16:52
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, organ nakline ihtiyaç duyduğu 2012'de eski futbolcusu Eric Abidal için yasa dışı yoldan karaciğer alındığı iddiasını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eric Abidal için yapılan organ nakline ilişkin haberde geçen iddiaları reddettikleri belirtildi.

İspanya'da yayın yapan internet haber sitesi El Confidencial, Barcelona'nın Abidal için yasa dışı karaciğer alındığına dair bir telefon kaydı yayımladı.

Haber sitesi, o dönem organın Abidal'ın kuzeninden alındığının açıklanmasına rağmen başka birinden parayla alındığını ve bunun eski başkan Sandro Rosell'in telefon konuşmalarıyla tespit edildiğini iddia etti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için