La Liga'da 8. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 2. dakikasında Ezequiel Garay ile öne geçen Valencia, 23. dakikada Lionel Messi'nin golüne engel olamadı ve devreye eşitlikle girdi.Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Valencia ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga'da üst üste 4 maçta puan kaybetti ve liderlik koltuğunu Sevilla'ya bıraktı. Valencia ise puanını 9 yaptı.