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Barcelona'dan üst üste 4. kayıp! Liderliği kaybetti

La Liga'da 8. haftada Barcelona deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kaldı ve ligde üst üste 4. maçında puan kaybetti.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona'dan üst üste 4. kayıp! Liderliği kaybetti
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07 Ekim 2018 23:36
La Liga'da 8. hafta mücadelesinde Valencia ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 2. dakikasında Ezequiel Garay ile öne geçen Valencia, 23. dakikada Lionel Messi'nin golüne engel olamadı ve devreye eşitlikle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Valencia ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga'da üst üste 4 maçta puan kaybetti ve liderlik koltuğunu Sevilla'ya bıraktı. Valencia ise puanını 9 yaptı.

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