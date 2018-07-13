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Barcelona'dan resmi Yerry Mina açıklaması!

Barcelona'nın sportif direktörü Eric Abidal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Yerry Mina hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'dan resmi Yerry Mina açıklaması!
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13 Temmuz 2018 23:24
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Yerry Mina için Barcelona'nın sportif direktörü Eric Abidal'dan önemli açıklamalar geldi.

HER ŞEY OLABİLİR

Yerry Mina'nın takımda kalma ihtimali hakkında konuşan Abidal, "Yerry'nin teknik adamla konuşması gerekiyor. Şu an bir şey söyleyemem. Harika bir Dünya Kupası geçirdi. Ona güveniyoruz ancak her şey olabilir. Teknik adamla birlikte bir karar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

HERKES OYNAYAMAZ

Mina'nın daha çok oynamak istemesini açıklamasını değerlendiren sportif direktör Abidal, "Harika bir kulüpte herkes oynamak ister. Ancak herkesin bunu yapamayacağını anlamak zorundasınız" şeklinde konuştu.

YERRY MINA AÇIKLADI

Yerry Mina geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Bekliyorum, acele etmiyorum. Umarım Barcelona'da kalırım ama nerede olursam takımım için elimden geleni yapacağım. Şu an için Barcelona'nın oyuncusuyum..." ifadelerini kullanmıştı.

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