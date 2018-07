Barcelona'dan resmi Yerry Mina açıklaması!

veilgilendiğiiçinsportif direktörüönemli açıklamalar geldi.Yerry Mina'nın takımda kalma ihtimali hakkında konuşan Abidal, "Yerry'nin teknik adamla konuşması gerekiyor. Şu an bir şey söyleyemem. Harika bir Dünya Kupası geçirdi. Ona güveniyoruz ancak her şey olabilir. Teknik adamla birlikte bir karar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Mina'nın daha çok oynamak istemesini açıklamasını değerlendiren sportif direktör Abidal, "Harika bir kulüpte herkes oynamak ister. Ancak herkesin bunu yapamayacağını anlamak zorundasınız" şeklinde konuştu.Yerry Mina geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Bekliyorum, acele etmiyorum. Umarım Barcelona'da kalırım ama nerede olursam takımım için elimden geleni yapacağım. Şu an için Barcelona'nın oyuncusuyum..." ifadelerini kullanmıştı.