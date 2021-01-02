Barcelona'dan Real Madrid'e: 'VAR onlara çalışıyor'

Barcelona'da başkan adaylarından Joan Laporta, ezeli rakipleri Real Madrid'e göndermelerde bulundu.



2003 ile 2010 yılları arasında kulübün başkanlığını yapan Laporta, "Elimizde dünyanın en iyi oyuncusu varken birçok şansı değerlendiremedik, daha çok Şampiyonlar Ligi kazanmalıydık. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın başarılı öyküsü devam edece. Bu arada benim dönemimde Real Madrid, hiç Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamadı." ifadelerini kullandı.



VAR sisteminin sürekli Real Madrid lehine karar verdiğini de söyleyen başkan, "Eğer bir Marslı dünyaya gelir ve VAR sistemini görürse, hemen Real Madrid'in lehine çalışan bir düzen olduğunu anlayacaktır." diye konuştu.



Barcelona'da başkanlık seçimleri 24 Ocak tarihinde yapılacakken, Laporta açık ara favori olarak gösteriliyor.



