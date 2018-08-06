Barcelona'dan Pogba için dev teklif! Mina...

Barcelona bir süredir kadrosuna katmak istediği Paul Pogba için Manchester United'ın kapısını cazip bir teklifle çaldı.
Sky Italia'da yer alan habere göre; Barcelona, Paul Pogba için Manchester United'a 50 milyon euro, Yerry Mina ve Andre Gomes'i önerdi.
MANU'DAN OLUMSUZ YANIT
Haberde; Manchester United'ın teklifi yetersiz bulduğu ve Barcelona'ya olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
Premier Lig ekibinin, teklifi hem teknik açıdan hem de imaj açısından önemli bir oyuncudan mahrum kalmamak için reddettiği kaydedildi.
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Sky Italia'da yer alan habere göre; Barcelona, Paul Pogba için Manchester United'a 50 milyon euro, Yerry Mina ve Andre Gomes'i önerdi.
MANU'DAN OLUMSUZ YANIT
Haberde; Manchester United'ın teklifi yetersiz bulduğu ve Barcelona'ya olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
Premier Lig ekibinin, teklifi hem teknik açıdan hem de imaj açısından önemli bir oyuncudan mahrum kalmamak için reddettiği kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın