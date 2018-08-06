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Barcelona'dan Pogba için dev teklif! Mina...

Manchester United, Barcelona'nın Pogba için yaptığı 50 milyon euro, Yerry Mina ve Andre Gomes teklifini reddetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'dan Pogba için dev teklif! Mina...
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06 Ağustos 2018 23:56
Barcelona bir süredir kadrosuna katmak istediği Paul Pogba için Manchester United'ın kapısını cazip bir teklifle çaldı.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Barcelona, Paul Pogba için Manchester United'a 50 milyon euro, Yerry Mina ve Andre Gomes'i önerdi.

MANU'DAN OLUMSUZ YANIT

Haberde; Manchester United'ın teklifi yetersiz bulduğu ve Barcelona'ya olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Premier Lig ekibinin, teklifi hem teknik açıdan hem de imaj açısından önemli bir oyuncudan mahrum kalmamak için reddettiği kaydedildi.

 

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