Barcelona'dan Pogba için dev teklif! Mina...

bir süredir kadrosuna katmak istediğiiçinkapısını cazip bir teklifle çaldı.Sky Italia'da yer alan habere göre; Barcelona, Paul Pogba için Manchester United'a 50 milyon euro, Yerry Mina ve Andre Gomes'i önerdi.Haberde; Manchester United'ın teklifi yetersiz bulduğu ve Barcelona'ya olumsuz yanıt verdiği belirtildi.Premier Lig ekibinin, teklifi hem teknik açıdan hem de imaj açısından önemli bir oyuncudan mahrum kalmamak için reddettiği kaydedildi.