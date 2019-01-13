Barcelona'dan Ozan Kabak'a özel scout!

FATİH TERİM: "OZAN'IN GİTME ZAMANI DEVRE ARASI DEĞİL"

Gaşatasaray'on genç starı Ozan Kabak'ın taliplileri çoğalıyor.Bu sezon Teknik Direktör Fatih Terim'in verdiği şansı çok iyi kullanan ve dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki stoper için Roma ve Stuttgart'tan Galatasaraylı yöneticilere teklif gelmişti. Terim'in en azından sezon sonuna kadar takımda tutulmasını istediği Ozan Kabak için Sarı-Kırmızılı yöneticiler teklifleri incelerken, İspanyol basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.El Mundo Deportivo'da yer alan bir haberde, Barcelona'nın Galatasaraylı futbolcuyu izlediği belirtildi. Sezon sonuna kadar Ozan için Barcelona'nın scoutları rapor tutacak.Sezon sonu bu raporlar ışığında Barcelona'nın oyuncuya talip olup olmayacağı belli olacak.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı ileri sürülen genç stoper Ozan Kabak'la ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Fatih Terim, "Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil" diyerek, genç futbolcunun takımda kalacağını açıkladı."Galatasaray Akademisi'nin, Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum hatta bulunmadığım her zaman dile getirdim. Galatasaray Akademisi bizim için, Galatasaray için son derece önemlidir. Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek ve fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da önce Galatasaray'a hizmet vermelerini istiyoruz. Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Biz Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek ancak o gün bugün değil bence. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek isteriz. Avrupa büyük bir heyecan. Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil yani devre arası değil."