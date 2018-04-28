Barcelona'dan Neymar'a açık kapı; 'Dönmesini isteriz'

Sezon başında Paris Saint-Germain'e olaylı bir şekilde transfer olan Neymar için Barcelona'dan sürpriz bir açıklama geldi.
"SATMAK İSTEMİYORLAR"
"Neymar'ın Barcelona'ya dönmesini ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, "Neymar'ın geri dönmesini isterim ancak kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi var ve onu satmak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
"CANIMI YAKMAZ"
Real Madrid'e transfer olmasını anlayışla karşılayacağını da dile getiren Bartomeu, "Real Madrid'de Neymar'ı izlemek canımı yakmaz. İyi oyuncuların La Liga'da olmasını seviyorum. Premier Lig gibi güçlü bir rakibimiz var" şeklinde konuştu.
"VALVERDE'YE GÜVENİYORUZ"
Ernesto Valverde ile yola devam edecelerini açıklayan Bartomeu, "İki yıl daha sözleşmesi var. Ondan çok memnunuz. Düzenli olarak sürekli konuşuyoruz. Roma'ya elenmemiz kötüydü ancak Valverde'ye güveniyoruz" dedi.
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"SATMAK İSTEMİYORLAR"
"Neymar'ın Barcelona'ya dönmesini ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, "Neymar'ın geri dönmesini isterim ancak kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi var ve onu satmak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
"CANIMI YAKMAZ"
Real Madrid'e transfer olmasını anlayışla karşılayacağını da dile getiren Bartomeu, "Real Madrid'de Neymar'ı izlemek canımı yakmaz. İyi oyuncuların La Liga'da olmasını seviyorum. Premier Lig gibi güçlü bir rakibimiz var" şeklinde konuştu.
"VALVERDE'YE GÜVENİYORUZ"
Ernesto Valverde ile yola devam edecelerini açıklayan Bartomeu, "İki yıl daha sözleşmesi var. Ondan çok memnunuz. Düzenli olarak sürekli konuşuyoruz. Roma'ya elenmemiz kötüydü ancak Valverde'ye güveniyoruz" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın