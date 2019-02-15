Barcelona'dan Neymar açıklaması! 'Dönüşü...'

La Liga ekiplerindenbaşkanı, Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızıyeniden takıma getirme planları olmadığını söyledi.Bartomeu, sözleşme fesih bedeli 222 milyon avroyu ödeyerek 2017'de Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Neymar hakkında açıklamalar yaptı.Bartomeu sözlerine "Neymar ile konuştum, birkaç kez buluştuk ancak bana geri dönmek istediğini asla söylemedi. Kimse bizi bu konuda aramadı. Neymar'ın PSG ile sözleşmesi var. İkinci sezonunu orada geçiriyor ve onu satmak istediklerini söylemek zor" şeklinde başladı.Neymar ile ilgilenmediklerini vurgulayan Josep Maria Bartomeu, "Neymar'ın kulübe dönmesi imkansız. Dembele ve Coutinho ile farklı bir yol seçtik. Onlarla devam etmeliyiz. Kulüp tarihinin en büyük yatırımları ve onları yüzde 100 destekliyoruz" dedi.