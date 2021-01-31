Barcelona'dan Messi'ye 550 milyon euro!

Barcelona, Lionel Messi'ye 4 yıllık sözleşme için 550 milyon euro ödedi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barcelona'dan Messi'ye 550 milyon euro!
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31 Ocak 2021 12:23
Bu sezon başında Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi'nin Katalan ekibiyle 2017 yılında yaptığı tarihi sözleşmenin detayları ortaya çıktı.

El Mundo Gazetesi tarafından belgeleriyle ortaya çıkarılan tarihi sözleşmeye göre; Lionel Messi, Barcelona ile yaptığı 4 yıllık sözleşme süresince 550 milyon euro kazandı.

"Barcelona böyle uçuruma sürüklendi" şeklinde servis edilen haberde, Lionel Messi'nin Barcelona'dan her yıl için 138 milyon euro garanti ücret aldığı ve Arjantinli futbolcuya 77 milyon euro da sadakat bonusu ödendiği belirtildi.



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