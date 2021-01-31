Barcelona'dan Messi'ye 550 milyon euro!

İspanyol gazetesi El Mundo, Leo Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesinin maliyetini belgeleri ile açıkladı;



💫Her yıl için garanti ücret 138M€

💫Sözleşme yenileme 15.5M€

💫4 yıl için sadakat bonusu 77M€ pic.twitter.com/Ix9XqLP8Eo



— Sporx (@sporx) January 31, 2021

Bu sezon başında Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi'nin Katalan ekibiyle 2017 yılında yaptığı tarihi sözleşmenin detayları ortaya çıktı.El Mundo Gazetesi tarafından belgeleriyle ortaya çıkarılan tarihi sözleşmeye göre; Lionel Messi, Barcelona ile yaptığı 4 yıllık sözleşme süresince 550 milyon euro kazandı."Barcelona böyle uçuruma sürüklendi" şeklinde servis edilen haberde, Lionel Messi'nin Barcelona'dan her yıl için 138 milyon euro garanti ücret aldığı ve Arjantinli futbolcuya 77 milyon euro da sadakat bonusu ödendiği belirtildi.