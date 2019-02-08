Barcelona'dan flaş Messi açıklaması! 'Emekli olacak'

başkanı, Arjantinli yıldızınhakkında flaş bir açıklama yaptı.Messi'nin bir gün emekli olacağına vurgu yapan Bartomeu, "Bir gün Messi'nin emekli olacak. Bu duruma hazırlanmaya çalışıyoruz. Gelecek için adımlar atmalıyız" dedi.Bartomeu sözlerini "Genç ve yetenekli oyuncuları takip ediyoruz çünkü bu başarılı dönemi sürdürmeliyiz. Benden sonra gelecek başkanlara iyi bir miras bırakmalıyız" ifadeleriyle sürdürdü.Barcelona'da 2005'ten beri forma giyen 31 yaşındaki Lionel Messi'nin 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor.