Barcelona'dan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfası, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Barcelona'dan Fenerbahçe için 'geçmiş olsun' mesajı
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25 Mart 2020 18:53
İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfası, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Barcelona Türkiye'nin sosyal medyasından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bugünleri hep birlikte atlatacağız." denildi.

Anadolu Efes Kulübü de sarı-lacivertliler için sosyal medyasından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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