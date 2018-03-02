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Barcelona'dan deplasmanda sürpriz kayıp! Las Palmas...

La Liga'da 26. haftada Barcelona deplasmanda Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona'dan deplasmanda sürpriz kayıp! Las Palmas...
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02 Mart 2018 00:55
La Liga'da 26. hafta mücadelesinde Las Palmas ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Lionel Messi ile öne geçen Barcelona, devreyi 1-0 üstün kapatmayı başardı.

Las Palmas, 48. dakikada Jonathan Calleri'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Barcelona kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı ve Katalan ekibi, Las Palmas ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 66 yaptı. Las Palmas da 5. beraberliğini alarak puanını 20'ye çıkardı.



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