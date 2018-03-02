La Liga'da 26. hafta mücadelesinde Las Palmas ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Lionel Messi ile öne geçen Barcelona, devreyi 1-0 üstün kapatmayı başardı.
Las Palmas, 48. dakikada Jonathan Calleri'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Barcelona kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı ve Katalan ekibi, Las Palmas ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 66 yaptı. Las Palmas da 5. beraberliğini alarak puanını 20'ye çıkardı.
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Karşılaşmanın 21. dakikasında Lionel Messi ile öne geçen Barcelona, devreyi 1-0 üstün kapatmayı başardı.
Las Palmas, 48. dakikada Jonathan Calleri'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Barcelona kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı ve Katalan ekibi, Las Palmas ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 66 yaptı. Las Palmas da 5. beraberliğini alarak puanını 20'ye çıkardı.
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