Kadrosunu gençlendirmek isteyen, rotayı'a çevirdi! İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Barcelona, Hollanda ekibi Ajax'ın iki genç futbolcusuve'ı transfer etmek için kesenin ağzını açtı.Hollanda ile Almanya arasında oynanacak Uluslar Ligi maçında iki futbolcuyu izleyecek Barcelona'nın Ajax'a iki genç içinteklif edeceği iddia edildi.Öte yandan kiralık olarak Borussia Dortmund'da oynayan Paco Alcacer'in bonservisinin 23 milyon euro karşılığında Alman takımına verileceği belirtildi.21 yaşındaki Frenkie de Jong ortasaha pozisyonunda görev alırken 19 yaşındaki Matthijs de Ligt defansta görev alıyor. de Light ile Barcelona'nın dışında Bayern Münih'in de ilgisi olduğu biliniyor. Frenkie de Jong'a da Manchester City'nin ilgisi var.