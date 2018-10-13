Kadrosunu gençlendirmek isteyen Barcelona, rotayı Ajax'a çevirdi! İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Barcelona, Hollanda ekibi Ajax'ın iki genç futbolcusu Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt'ı transfer etmek için kesenin ağzını açtı.
Hollanda ile Almanya arasında oynanacak Uluslar Ligi maçında iki futbolcuyu izleyecek Barcelona'nın Ajax'a iki genç için 130 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.
PACO ALCACER GİDİYOR
Öte yandan kiralık olarak Borussia Dortmund'da oynayan Paco Alcacer'in bonservisinin 23 milyon euro karşılığında Alman takımına verileceği belirtildi.
21 yaşındaki Frenkie de Jong ortasaha pozisyonunda görev alırken 19 yaşındaki Matthijs de Ligt defansta görev alıyor. de Light ile Barcelona'nın dışında Bayern Münih'in de ilgisi olduğu biliniyor. Frenkie de Jong'a da Manchester City'nin ilgisi var.
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Hollanda ile Almanya arasında oynanacak Uluslar Ligi maçında iki futbolcuyu izleyecek Barcelona'nın Ajax'a iki genç için 130 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.
PACO ALCACER GİDİYOR
Öte yandan kiralık olarak Borussia Dortmund'da oynayan Paco Alcacer'in bonservisinin 23 milyon euro karşılığında Alman takımına verileceği belirtildi.
21 yaşındaki Frenkie de Jong ortasaha pozisyonunda görev alırken 19 yaşındaki Matthijs de Ligt defansta görev alıyor. de Light ile Barcelona'nın dışında Bayern Münih'in de ilgisi olduğu biliniyor. Frenkie de Jong'a da Manchester City'nin ilgisi var.
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