Barcelona'da Umtiti ilk antrenmanında sakatlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından antrenmanlara başlayan Barcelona'da Samuel Umtiti'nin sakatlandığı açıklandı.

Haber; AA
Barcelona'da Umtiti ilk antrenmanında sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2020 17:43
Barcelona'nın Fransız futbolcusu Samuel Umtiti, bireysel antrenmanda sakatlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'ta sonlandırılan antrenmanlara dün tekrar başlayan Barcelona'da bugün ilk çalışmasına çıkan Umtiti'nin sakatlandığı duyuruldu.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Fransız futbolcunun sağ bacak arka adalesinden sakatlık geçirdiği belirtilirken, iyileşme süreciyle ilgili ayrıntı verilmedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için