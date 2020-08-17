Barcelona'da son karar; Ronald Koeman!

Barcelona, Quique Setien'in yerine Ronald Koeman'ı teknik direktörlük görevine getirmeyi düşünüyor. [📻Catalunya Ràdio]



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— Sporx (@sporx) August 16, 2020

Barcelona, La Liga'da şampiyonluğu kaçıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de 8-2'lik Bayern Münih mağlubiyetiyle çeyrek finalde veda edince teknik direktör Quique Setien ile yolları ayırma kararı aldı.Catalunya Radio ve ESPN'de yer alan habere göre; Barcelona, eski futbolcusu ve antrenörü Ronald Koeman'ı takımın başına getirme kararı verdi. Gelecek yaz seçime gidecek olan Barcelona'da başkan Bartomeu'nun bu kararıyla ilgili, herkesin sevdiği ve kulübün efsanelerinden biri olduğu için yorumu yapıldı."Barcelona beni aradı ama ben milli takıma olan sözümü tutmak istiyorum. Bu yaz EURO 2020'yi kazanacağımızı düşünüyordum. Sözleşmemde Avrupa Şampiyonası sonrasında görevi bırakabileceğime dair bir madde bulunuyor; fakat şu an bunu düşünmek için uygun bir zaman değil. Barcelona'nın başına geçmek istediğimi herkes biliyor. Umarım bu hayalimi ilerde gerçekleştirebilirim ancak bu, teknik direktörlük başarısına ve performansına bağlı bir durum. Barcelona gibi bir takımı çalıştırmak için çok fazla tecrübeli olmak gerekir."