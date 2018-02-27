Barcelona'da savunmaya Tottenham'dan takviye!

La Liga'da liderlik koltuğunda oturan, sezon sonunda savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor.İspanya basınında yer alan haberlere göre; Barcelona, Tottenham'ın Belçikalı stoperi Alderweireld ile ilgileniyor.Haberde; Belçikalı savunma oyuncusunun 28 milyon euro serbest kalma bedeli olduğu ve Barcelona'nın bu ücreti ödemeye razı olduğu belirtildi.Belçika Milli Takımı ile 73 maça çıkan 28 yaşındaki Toby Alderweireld, bu sezon Tottenham'da 17 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.Barcelona, La Liga'da bu sezon oynadığı 25 maçta 68 gol atarken 12 gol yedi.