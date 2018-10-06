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Barcelona'da savunma seferberliği! Hedef Koulibaly

Barcelona'nın savunmada yaşadığı sorunları çözmek için Napoli'de forma giyen Kalidou Koulibaly için harekete geçtiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'da savunma seferberliği! Hedef Koulibaly
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06 Ekim 2018 00:57
Barcelona, Gerard Pique ve Samuel Umtiti gibi savunma oyuncularına sahip olmasına karşın yaşadığı gol yeme sorununu çözmek için düğmeye bastı.

İspanya basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, Napoli'nin stoperi Kalidou Koulibaly'i kadrosuna katmak istiyor.

65 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Barcelona'nın Senegalli stoper için 65 milyon euroyu gözden çıkardığı ve devre arasında resmi teklifin yapılacağı belirtildi.

İtalya basınına konuşan Koulibaly'nin eski menajeri Brno Satin, "Kalidou, dünyanın her takımında oynayabilir. Pique'nin iyi durumda olmadığını görüyoruz. Barcelona'da rahat bir şekilde oynar" ifadelerini kullandı.

 

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