Barcelona'da savunma seferberliği! Hedef Koulibaly

, Gerardve Samuelgibi savunma oyuncularına sahip olmasına karşın yaşadığı gol yeme sorununu çözmek için düğmeye bastı.İspanya basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, Napoli'nin stoperi Kalidou Koulibaly'i kadrosuna katmak istiyor.Barcelona'nın Senegalli stoper için 65 milyon euroyu gözden çıkardığı ve devre arasında resmi teklifin yapılacağı belirtildi.İtalya basınına konuşan Koulibaly'nin eski menajeri Brno Satin, "Kalidou, dünyanın her takımında oynayabilir. Pique'nin iyi durumda olmadığını görüyoruz. Barcelona'da rahat bir şekilde oynar" ifadelerini kullandı.