Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nı finalde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Rafael Nadal kazandı.
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde dünya 1 numarası İspanyol Nadal ile ATP klasmanında 63. basamakta yer alan Yunan Tsitsipas karşı karşıya geldi.
Nadal, 1 saat 18 dakika süren müsabakayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanarak Barcelona Açık'ta 11. şampiyonluğunu elde etti.
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İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde dünya 1 numarası İspanyol Nadal ile ATP klasmanında 63. basamakta yer alan Yunan Tsitsipas karşı karşıya geldi.
Nadal, 1 saat 18 dakika süren müsabakayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanarak Barcelona Açık'ta 11. şampiyonluğunu elde etti.
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