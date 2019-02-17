  •  
    "Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyonda.."
  •  
    Ve Kocaman'dan Alex tepkisi; 'Düşmanım mı?"
  •  
    Valbuena fena patladı! ''10 kişi kalmış takım...''
  •  
    "Ayağım işte bu halde, eğer VAR'a gitseydi..."
  •  
    Marcao'dan şaşırtan söz; "Yerler çok ıslaktı"

Barcelona'da Rakitic yolcu! Yerine Rabiot...

Barcelona'nın sezon sonu Adrien Rabiot'u kadrosuna katmaya hazırlandığı ve Ivan Rakitic ile yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'da Rakitic yolcu! Yerine Rabiot...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2019 03:58
Barcelona gelecek sezona bambaşka bir orta sahayla başlamayı planlıyor. Ajax'tan Frenkie de Jong'u sezon sonu için transfer eden Barcelona, Ivan Rakitic ile yolları ayırıyor.

Fransa basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemeyi reddeden Adrien Rabiot, bonvervissiz şekilde Barcelona'ya transfer olacak.

Haberde; Rabiot'un maaş ve kontrat yılı konusunda Barcelona ile anlaşma yaptığı belirtildi. Ivan Rakitic'in ise Katalan ekibiden ayrılacağı kaydedildi.

Bu sezon Paris Saint-Germain ile 20 maça çıkan 23 yaşındaki Fransız orta saha, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için