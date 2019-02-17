Barcelona'da Rakitic yolcu! Yerine Rabiot...

gelecek sezona bambaşka bir orta sahayla başlamayı planlıyor. Ajax'tan Frenkie de Jong'u sezon sonu için transfer eden Barcelona,ile yolları ayırıyor.Fransa basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemeyi reddeden Adrien Rabiot, bonvervissiz şekilde Barcelona'ya transfer olacak.Haberde; Rabiot'un maaş ve kontrat yılı konusunda Barcelona ile anlaşma yaptığı belirtildi. Ivan Rakitic'in ise Katalan ekibiden ayrılacağı kaydedildi.Bu sezon Paris Saint-Germain ile 20 maça çıkan 23 yaşındaki Fransız orta saha, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.