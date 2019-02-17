Barcelona'da Rakitic yolcu! Yerine Rabiot...

Barcelona gelecek sezona bambaşka bir orta sahayla başlamayı planlıyor. Ajax'tan Frenkie de Jong'u sezon sonu için transfer eden Barcelona, Ivan Rakitic ile yolları ayırıyor.
Fransa basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemeyi reddeden Adrien Rabiot, bonvervissiz şekilde Barcelona'ya transfer olacak.
Haberde; Rabiot'un maaş ve kontrat yılı konusunda Barcelona ile anlaşma yaptığı belirtildi. Ivan Rakitic'in ise Katalan ekibiden ayrılacağı kaydedildi.
Bu sezon Paris Saint-Germain ile 20 maça çıkan 23 yaşındaki Fransız orta saha, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Fransa basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemeyi reddeden Adrien Rabiot, bonvervissiz şekilde Barcelona'ya transfer olacak.
Haberde; Rabiot'un maaş ve kontrat yılı konusunda Barcelona ile anlaşma yaptığı belirtildi. Ivan Rakitic'in ise Katalan ekibiden ayrılacağı kaydedildi.
Bu sezon Paris Saint-Germain ile 20 maça çıkan 23 yaşındaki Fransız orta saha, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın