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Barcelona'da Messi şoku! El Clasico'da oynayacak mı?

Barcelona'nın Valencia ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Lionel Messi sakatlandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'da Messi şoku! El Clasico'da oynayacak mı?
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03 Şubat 2019 06:58
La Liga'da Valencia ile 2-2 berabere kalan Barcelona'da Arjantinli futbolcu Lionel Messi sakatlık geçirdi.

Messi karşılaşmanın 70. dakikasında aldığı darbe sonrasında sakatlanmasına rağmen maçı tamamladı.

Müsabakanın ardından Lionel Messi'nin ağrı hissettiği ve durumunun belirsiz olduğu açıklandı. Konu hakkında açıklama yapan Valverde, "Messi şu an iyi durumda değil" dedi.

Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, "Messi'nin durumunu bilmiyoruz. Gün içinde her şey belli olacak. Real Madrid'e karşı sahada olacak mı göreceğiz. Doktorların diyeceklerini duymak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.



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