'Barcelona'da maaşları ödeyecek para yok'

İspanya La Liga devi Barcelona, daha önce de borç sorunuyla gündeme gelmişti. Koronavirüs krizinin çıkışı sonrası kulübün durumu daha da kötüye gittiği konuşuluyordu ancak ekonomistlere göre koronavirüsün bu durumla bir ilgisi yok.



Ekonomistlerin yorumlarına göre kulübün durumu düşünülenden bile kötü durumda yer alıyor.



Barcelona'nın en büyük problemi ödemesi gereken borçlarının büyük kısmının kısa vadeli olması olarak görünüyor.



"KOVID-19 SADECE BAHANE"



Ekonomist Marc Ciria yaptığı yorumda; "Kovid-19'un Barcelona'nın durumuyla bir alakası yok. Bu yöneticilerin çıkardığı bir yalan. Koronavirüs ortaya çıkmadan önce kulübün zaten 740 milyon avro borcu vardı ve koronavirüs sonrası bu rakam 820 milyon oldu." dedi.



Ciria açıklamalarının devamında; "Barcelona'nın asıl sorunu kısa vadeli borçlarının olması. Kulüp dünyanın en çok maaş ödeyen kulübü ve bu koronavirüsün suçu değil." dedi.



