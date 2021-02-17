Barcelona'da küfür krizi! Başroller: Pique - Griezmann!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 4-1 yenilen Barcelona'da küfür krizi gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona'da küfür krizi! Başroller: Pique - Griezmann!
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17 Şubat 2021 19:52
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde evinde PSG'ye 4-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadığı maçın ardından bir de "küfür" krizi patladı.

Barcelona'da Gerard Pique ve Antoine Griezmann'ın maç sırasında arasında küfürlü bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Mücadelenin 1-1 olduğu 38. dakikada üst üste gelen PSG hücumlarının ardından Pique takım arkadaşlarına sinirlenirken, ""Haydi top daha çok ayağımızda kalsın. Haydi a.... k......" şeklinde takım arkadaşlarına bağırdı ve Griezmann'a dönerek "Lanet olası m.." diye hakaret etti.

Bunun üzerine Fransız yıldız Pique'ye dönerek, "Bağırmayı kes, a... a..." şeklinde küfürlü bir yanıt verdi.

Pique de küfrün altında kalmayınca, "Sensin a... a.., o... ç..., 5 dakikadır acı çekiyoruz" derken, Griezmann da, "Ben de çekiyorum" dedi.

İkilinin tartışması, Lenglet'in "Sakin olun, kornere odaklanın" demesinin ardından sona erdi.

Barcelona'da bu tartışmanın ardından neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Katalan ekibi, 4-1'in rövanşında 10 Mart'ta Paris'te PSG ile karşılaşacak.





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