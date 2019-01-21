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Barcelona'da Dembele 15 gün yok

La Liga ekiplerinden Barcelona'da Ousamane Dembele'den kötü haber geldi.

Kaynak: AA
Barcelona'da Dembele 15 gün yok
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21 Ocak 2019 15:45
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'nın Fransız hücum oyuncusu Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle 15 gün forma giyemeyecek.

Barcelona Kulübü, La Liga'nın 20. haftasında Leganes'e karşı 3-1 kazanılan karşılaşmada sakatlanan 21 yaşındaki Dembele'nin sol ayak bileğinde burkulma tespit edildiğini duyurdu.

Genç futbolcunun 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayabileceği açıklandı.

Bu sezon Barcelona'da 27 maça çıkan Dembele, 13 gol attı.

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