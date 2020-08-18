Barcelona'da değişim rüzgarı Abidal'i de vurdu

Barcelona, köklü değişimlerinin yanına Eric Abidal'in görevden alınmasıyla bir yenisini daha ekledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Barcelona'da değişim rüzgarı Abidal'i de vurdu
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18 Ağustos 2020 17:24
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik ağır yenilginin ardından köklü değişimler yapmak istiyor.

İspanyol devi, son olarak sportif direktör Eric Abidal'in görevden alındığını açıkladı. Ortaya çıkan söylentilere göre; Lionel Messi ile Eric Abidal'in arası uzun süredir iyi değildi. Kararda bu anlaşmazlığın etkisinin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Katalan kulübünde, ilk olarak teknik direktör Quique Setien ile yollar ayrılmıştı. Barcelona'da aynı zamanda gelecek Mart ayında bir başkanlık seçimi yapılacak.

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