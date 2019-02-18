Barcelona'da bir dönem sona eriyor

SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK

EN BÜYÜK SEBEP; DE JONG

İspanya La Liga devi Barcelona'da yıldız orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'in sezon sonunda takımından ayrılacağı iddia edildi.İtalyan medyasında yer alan habere göre Rakitic, sezon sonunda bir diğer dünya devi İnter'in yolunu tutacak.Haberin detaylarında aktarılan bilgilere Rakitic, Barcelonalı yetkililerin sözleşmesini 2021'e dek uzatmak istemesine dair yaptığı girişimleri reddetti.Rakıtıc'ın ayrılık kararı almasındaki en önemli etmen olarak ara transfer döneminde Ajax'tan transfer edilen Frenkie De Jong olduğu belirtiliyor.