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Barcelona'da bir dönem sona eriyor

Barcelona'da Hırvat yıldız Ivan Rakitic'in, sezon sonunda takımından ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'da bir dönem sona eriyor
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18 Şubat 2019 17:11
İspanya La Liga devi Barcelona'da yıldız orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'in sezon sonunda takımından ayrılacağı iddia edildi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre Rakitic, sezon sonunda bir diğer dünya devi İnter'in yolunu tutacak.

SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere Rakitic, Barcelonalı yetkililerin sözleşmesini 2021'e dek uzatmak istemesine dair yaptığı girişimleri reddetti.

EN BÜYÜK SEBEP; DE JONG

Rakıtıc'ın ayrılık kararı almasındaki en önemli etmen olarak ara transfer döneminde Ajax'tan transfer edilen Frenkie De Jong olduğu belirtiliyor.

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