Barcelona'da beklenen son!

Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevden aldığını açıkladı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Quique Setien, Barcelona'nın teknik direktörlük görevinden ayrılmıştır. Yeni teknik direktör, yeniden yapılandırılma çerçevesinde önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." denildi.
Barcelona, ayrıca 15 Mart 2021'de erken başkanlık seçimi olacağını da duyurdu.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Quique Setien, Barcelona'nın teknik direktörlük görevinden ayrılmıştır. Yeni teknik direktör, yeniden yapılandırılma çerçevesinde önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." denildi.
Barcelona, ayrıca 15 Mart 2021'de erken başkanlık seçimi olacağını da duyurdu.