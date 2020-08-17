Barcelona'da beklenen son!

Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevden alındığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Barcelona'da beklenen son!
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17 Ağustos 2020 21:14
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevden aldığını açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Quique Setien, Barcelona'nın teknik direktörlük görevinden ayrılmıştır. Yeni teknik direktör, yeniden yapılandırılma çerçevesinde önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." denildi.

Barcelona, ayrıca 15 Mart 2021'de erken başkanlık seçimi olacağını da duyurdu.

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