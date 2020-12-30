Barcelona'da başkanlık vaadi Haaland!

Barcelona başkan adaylarından Emili Rousaud, seçilmesi halinde Erling Haaland'ı transfer edeceğini açıkladı.



Rousaud, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Diego Maradona, Hristo Stoichkov, Romaro, Lionel Messi ve Ansu Fati gibi isimleri bu kulübe kazandıran Josep Maria Minguella yeni sportif danışmanım olacak. Bu kulüp tarihinde çok önemli sayfalar açmış biridir. Erling Haaland için menajeri Mino Raiola ile görüştü ve anlaştı. Başkan seçilirsem Erling Haaland, Barcelona forması giyecek." dedi.



Lionel Messi'yi Arjantin'den getirerek Barcelona'ya kazandıran Minguella, "Leo'nun Barça'dan gönüllü bir şekilde ayrılmak istediğine inanmıyorum. Leo kazanmak istiyor. Kazanırsa mutlu olacak. Şu an kazanamıyor. Messi'yi mutlaka kazanan bir takımda oynatmalısınız. Günümüzün modern futbolcularını ancak bu şekilde mutlu edersiniz." ifadelerini kullandı.



Barcelona'da başkanlık seçimleri 24 Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.



