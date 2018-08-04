La Liga ekiplerinden, transferde hareketli günler geçiriyor.'i kadrosuna katan Barcelona'da, Aleix Vidal ise ayrılıyor.Barcelona, Sevilla'nın gündeminde olan Aleix Vidal'e transfer görüşmelerini sonlandırmak için izin verildiğini açıkladı.Lokomotiv Moskova ve Valencia'nın da gündeminde olan kanat oyuncusunun Sevilla ile anlaştığı ve kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.Barcelona, Vidal'i 2015 yılında Sevilla'dan 17 milyon euro bonservis bedeliye kadrosuna katmıştı.