  •  
    Ve Barcelona'dan yılın transferi! 3 yıllık imza...
  •  
    G.Saray'ın geri dönüş operasyonuna engel var
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Terim'in büyük hayali rekor paraya imza attı
  •  
    Benfica - Fenerbahçe maçını G.Saray kazandı

Barcelona'da ayrılık açıklaması!

Barcelona, bir süredir Sevilla'nın gündeminde olan Aleix Vidal için bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'da ayrılık açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2018 01:56
La Liga ekiplerinden Barcelona, transferde hareketli günler geçiriyor. Arturo Vidal'i kadrosuna katan Barcelona'da, Aleix Vidal ise ayrılıyor.

Barcelona, Sevilla'nın gündeminde olan Aleix Vidal'e transfer görüşmelerini sonlandırmak için izin verildiğini açıkladı.

Lokomotiv Moskova ve Valencia'nın da gündeminde olan kanat oyuncusunun Sevilla ile anlaştığı ve kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Barcelona, Vidal'i 2015 yılında Sevilla'dan 17 milyon euro bonservis bedeliye kadrosuna katmıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için