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Barcelona'da Andre Gomes krizi! Satamıyor

Barcelona'nın, satış listesinde bulunan Andre Gomes için yalnızca kiralama teklifleri aldığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'da Andre Gomes krizi! Satamıyor
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08 Ağustos 2018 23:48
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu belirtilen Andre Gomes, Barcelona'nın elini kolunu bağladı.

Premier Lig'de transfer penceresinin kapanmasının yaklaşması, Barcelona'nın Andre Gomes için planlarını sekteye uğrattı.

İspanya'dan Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, Portekizli futbolcu için gelen kiralama tekliflerini kabul etmeme kararı aldı.

Haberde; Andre Gomes ile ilgilenen tüm kulüplerin kiralık teklifi yaptığı ve Katalan ekibinin artık kiralamaya sıcak bakabileceği vurgulandı.

İki sezon önce Barcelona'nın 37 milyon Euro'ya Valencia'dan transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Barcelona'da 31 maçta forma giymişti.

 

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