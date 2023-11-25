İspanya LaLiga 14. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı.



Estadio de Vallecas'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip Unai Lopez'in 39. dakikada ceza sahası dışından kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. Barcelona 82. dakikada Lejeune'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.



Barcelona bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Xavi'nin öğrencileri ligde 3. kez bir maçı beraberlikle tamamladı. Ligde 1 de mağlubiyeti bulunan Katalan devi, 31 puan topladı. Vallecano ise 19 puanda kaldı.



Barcelona'da Ter Stegen'in sakatlığı sebebiyle kaleyi bir dönem Galatasaray forması da giyen Inaki Pena korudu. Vallecano forması giyen eski Galatasaraylı Falcao ise 75. dakikada oyuna dahil oldu.



Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Atletico Madrid'i konuk edecek. Vallecano ise Atletic Bilbao ile karşılaşacak.





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