Barcelona Yusuf Demir'in bonservisini erkenden alıyor

Barcelona'nın kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu sezon sonunu beklemeden kullanacağı belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona Yusuf Demir'in bonservisini erkenden alıyor
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25 Ağustos 2021 03:05
Barcelona'nın satın alma opsiyonuyla kiraladığı 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir'in bonservisini sezon sonunu beklemeden alma kararı aldığı belirtiliyor.

Katalan ekibinin İspanya 2. Ligi'nde yer alan B Takımı'nda yetiştirmek üzere kadrosuna kattığı ancak performansından etkilenerek La Liga kadrosuna eklediği Yusuf Demir'in bonservisini alacağı belirtiliyor. Özellikle hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla Ronald Koeman'ın gözüne giren Yusuf Demir'in 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılarak genç oyuncuya uzun soluklu bir sözleşme yaptırmak istediği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda Athletic Bilbao maçında sonradan oyuna girerek Lionel Messi'den sonra Barcelona ile maça çıkan en genç yabancı oyuncu olan Yusuf Demir'in bu sezon ilk 11'i zorlayacağı İspanyol basını tarafından iddia ediliyor.


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