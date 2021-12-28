Barcelona, Yusuf Demir'e "ayrılık" için izin verdi!

Barcelona takımda kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir için kararını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Yusuf Demir'e 'ayrılık' için izin verdi!
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28 Aralık 2021 21:35
İspanya La Liga devi Barcelona'da Yusuf Demir düğümü çözülüyor.

Katalan ekibi, sezon başında Rapid Wien takımından kiralık olarak transfer olan Demir için kararını verdi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, 10 milyon euro'luk bonservisini almayı düşünmediği Yusuf Demir'e geleceği hakkında karar vermesi ve transferini planlaması için özel izin verdi.

Haberde 18 yaşındaki futbolcunun bu sebeple antrenmanlara çıkmayacağı belirtildi.

BUNDESLIGA'DAN İLGİ VAR

Öte yandan birçok Bundesliga kulübünün Demir'le ilgilendiği de ifade edildi.

Barcelona formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Yusuf Demir, gol sevinci yaşayamadı.


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