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Barcelona yine kayıp! Gran Canaria'dan tarihi zafer

Herbalife Gran Canaria, sahasında ağırladığı Barcelona Lassa'yı 1 sayı farkla mağlup etti ve tarihinin ilk EuroLeague galibiyetini elde etti.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona yine kayıp! Gran Canaria'dan tarihi zafer
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17 Ekim 2018 01:47
THY EuroLeague'in 2. haftasında Herbalife Gran Canaria ile FC Barcelona lassa karşı karşıya geldi. Gran Canaria Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Gran Canaria, 87-86'lık skorla kazandı.

Barcelona, Ante Tomic'in boyalı alandan bulduğu sayılar ve Kevin Pangos'un kreatif oyunuyla ilk bölümü 19-9'luk üstünlükle geçti. Albert Oliver ve Xavi Rabaseda'nın oyunları, Gran Canaria'yı maçın içinde tuttu. İlk çeyrek 26-18 Barça üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyreğe Oliver'ın hızlı oyunuyla başlayan Gran Canaria, 11-0'lık bir seri yakaladı. Barça, bu seriye Pau Ribas ve Ante TOmic ile cevap verdi. Devre sonuna doğru dengeli giden oyunla birlikte skorbordda 44-44 eşitlik vardı.

Hannah ve Eulis Baez ile skora tutunan Gran Canaria, ikinci yarının ilk bölümünü 53-51 önde geçti. Pangos'un oyunuyla etkili olan Barça, 10-2'lik bir seri yakaladı. Seraphin ve Heurtel'den gelen basketlerle birlikte Barça, son çeyreke 69-64 önde girdi. Barça'nın Tomic ve Kuric ile bulduğu basketlere, DJ Strawberry ile cevap veren Gran Canaria, farkı 4 sayıya kadar indirdi. Son bölümde Evans, farkı 1'e indirdi. Tomic ve Kim Tillie'nin karşılıklı basketlerinin ardından Evans, Gran Canaria'yı 85-84 öne geçirdi. Kuric ve Singleton ile çizgiden 2'de 1 ile ayrılan Barça, Hannah'ın 3.6 saniye kala serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla geriye düştü. Kevin Pangos, son saniye şutunu sokamayınca Gran Canaria, tarihinin ilk EuroLeague galibiyetini aldı.

Sezona pahalı transferlerle başlayan Barcelona Lassa, 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Gran Canaria ise ilk galibiyetini aldı. Gran Canaria, gelecek maçında Panathinaikos OPAP'a konuk olacak. Barcelona Lassa ise sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.

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