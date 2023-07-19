Barcelona yeni transferini duyurdu!

İspanya La Liga'da son şampiyon Barcelona kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Katalan devi, Girona'dan eski futbolcusu Oriol Romeu'yu kadrosuna kattı.
Barcelona, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Girona'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
İspanyol futbolcu Katalan deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Romeu, 2011 yılından altyapısından yetiştiği Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olmuş daha sonra sırasıyla Valencia, Stuttgart, Southampton ve Girona formaları giymişti.
Katalan devi, Girona'dan eski futbolcusu Oriol Romeu'yu kadrosuna kattı.
Barcelona, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Girona'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
İspanyol futbolcu Katalan deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Romeu, 2011 yılından altyapısından yetiştiği Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olmuş daha sonra sırasıyla Valencia, Stuttgart, Southampton ve Girona formaları giymişti.