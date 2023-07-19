Barcelona yeni transferini duyurdu!

İspanya La Liga devi Barcelona, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Oriol Romeu'yu renklerine kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Barcelona yeni transferini duyurdu!
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19 Temmuz 2023 15:47
İspanya La Liga'da son şampiyon Barcelona kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Katalan devi, Girona'dan eski futbolcusu Oriol Romeu'yu kadrosuna kattı.

Barcelona, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Girona'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İspanyol futbolcu Katalan deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Romeu, 2011 yılından altyapısından yetiştiği Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olmuş daha sonra sırasıyla Valencia, Stuttgart, Southampton ve Girona formaları giymişti.  

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