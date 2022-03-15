Barcelona, yeni sponsorunu açıkladı! Tarihte ilk

Barcelona, Spotify ile sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, yeni sponsorunu açıkladı! Tarihte ilk
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15 Mart 2022 23:21
Barcelona, Spotify ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere, 4 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, Spotify'ın hem erkek hem kadın takımlarının formalarında yer alacağı belirtildi.

Barcelona ayrıca, anlaşma gereği stat isminin Spotify Camp Nou olarak değişeceğini açıkladı.

İşte Barcelona'nın açıklaması:

"Spotify 2022/23 sezonuyla başlayacak anlaşma ile 4 yıl boyunca erkek ve kadın futbol takımlarının forma göğüs sponsoru, 3 yıl boyunca ise antrenman forması sponsoru oldu.

Spotify ayrıca kulüp tarihinde ilk kez Spotify Camp Nou olarak adlandırılacak stadyumun da isim ortağı oldu"

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