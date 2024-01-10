Barcelona yeni Messi'sini buldu: Estevao Willian

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona'da sıcak hareketlilik yaşanıyor.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; İspanyol devi, 'Messinho' lakaplı 16 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Estevao Willian'ı gündemine aldı.



Haberde, Katalan devinin Estevao Willian için harekete geçeceği belirtilirken, Barcelona yöneticilerinin genç oyuncuya Barcelona formasını giydirmeyi çok istediği aktarıldı.



HAYALİ BARCELONA'DA OYNAMAK



Öte yandan genç oyuncu, geçmiş dönemde yaptığı açıklamada hayalinin Barcelona forması giymek olduğunu açıklamıştı.



DEV TAKIMLAR TAKİP EDİYOR



Palmeiras ile gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok ekibinin dikkatini çeken Estevao Willian, Manchester United, Arsenal ve Chelsea gibi takımların gündeminde yer alıyor.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Palmeiras formasını 15 maçta giyen genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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