Barcelona yeni Messi'sini buldu: Estevao Willian

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, yeni Messi'sini Brezilya'da buldu. Katalan devi, Palmeiras forması giyen 16 yaşındaki genç yıldız Estevao Willian'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona yeni Messi'sini buldu: Estevao Willian
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10 Ocak 2024 15:04
Son güncelleme 10 Ocak 2024 15:07
Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona'da sıcak hareketlilik yaşanıyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; İspanyol devi, 'Messinho' lakaplı 16 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Estevao Willian'ı gündemine aldı.

Haberde, Katalan devinin Estevao Willian için harekete geçeceği belirtilirken, Barcelona yöneticilerinin genç oyuncuya Barcelona formasını giydirmeyi çok istediği aktarıldı.

HAYALİ BARCELONA'DA OYNAMAK

Öte yandan genç oyuncu, geçmiş dönemde yaptığı açıklamada hayalinin Barcelona forması giymek olduğunu açıklamıştı.

DEV TAKIMLAR TAKİP EDİYOR

Palmeiras ile gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok ekibinin dikkatini çeken Estevao Willian, Manchester United, Arsenal ve Chelsea gibi takımların gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Palmeiras formasını 15 maçta giyen genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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