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Barcelona, yeni golcüyü MLS'te buldu

Barcelona, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'de forma giyen Carlos Vela'yı gündemine aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, yeni golcüyü MLS'te buldu
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18 Ocak 2019 05:02
Forvet bölgesi için bir takviye yapmayı planlayan Barcelona'nın gündeminde Carlos Vela geldi.

Geçtiğimiz günlerde Munir El-Haddadi'yi Sevilla'ya gönderen ve bu bölge için alternatif arayan Barcelona'nın Carlos Vela ile ilgilendiği ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberde, Barcleona'nın kariyerini Los Angeles FC'de sürdüren Vela için ABD temsilcisi ile temasa geçtiği belirtildi.

Carlos Vela daha önce La Liga'da Real Sociedad forması da giymişti.

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