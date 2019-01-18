Barcelona, yeni golcüyü MLS'te buldu

Forvet bölgesi için bir takviye yapmayı planlayan'nın gündemindegeldi.Geçtiğimiz günlerde Munir El-Haddadi'yi Sevilla'ya gönderen ve bu bölge için alternatif arayan Barcelona'nın Carlos Vela ile ilgilendiği ortaya çıktı.İspanyol basınında yer alan haberde, Barcleona'nın kariyerini Los Angeles FC'de sürdüren Vela için ABD temsilcisi ile temasa geçtiği belirtildi.Carlos Vela daha önce La Liga'da Real Sociedad forması da giymişti.