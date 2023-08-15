Barcelona'ya sürpriz öneri: Anderson Talisca

Barcelona Transfer Haberleri: Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın, elinden çıkarmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona'ya sürpriz öneri: Anderson Talisca
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15 Ağustos 2023 17:23
Son güncelleme 15 Ağustos 2023 17:26
Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan Barcelona için flaş bir transfer önerisi geldi.

Sport'ta yer alan habere göre; Al Nassr, kadroda düşünmediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdi.

TALISCA'YI YOLLACAKLAR

Cristiano Ronaldo, Brozovic, Sadio Mane, David Ospina, Seko Fofana gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Arabistan ekibinin Talisca'yı yollama kararı aldığı belirtildi.

CEVAP VERİLMEDİ

Katalan devinin bu teklife henüz olumlu-olumsuz bir yanıt vermediği ve kısa süre için karar verileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Oyuncu için daha önce Beşiktaş'ın da teklif yaptığı belirtiliyordu.

29 yaşındaki on numara, Al-Nassr ile 66 maça çıktı ve 44 gol, 8 asist yaptı.

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