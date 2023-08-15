Barcelona'ya sürpriz öneri: Anderson Talisca

Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan Barcelona için flaş bir transfer önerisi geldi.



Sport'ta yer alan habere göre; Al Nassr, kadroda düşünmediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdi.



TALISCA'YI YOLLACAKLAR



Cristiano Ronaldo, Brozovic, Sadio Mane, David Ospina, Seko Fofana gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Arabistan ekibinin Talisca'yı yollama kararı aldığı belirtildi.



CEVAP VERİLMEDİ



Katalan devinin bu teklife henüz olumlu-olumsuz bir yanıt vermediği ve kısa süre için karar verileceği aktarıldı.



BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR



Oyuncu için daha önce Beşiktaş'ın da teklif yaptığı belirtiliyordu.



29 yaşındaki on numara, Al-Nassr ile 66 maça çıktı ve 44 gol, 8 asist yaptı.



