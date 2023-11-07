Barcelona'ya şok! Deplasmanda kaybettiler!

Barcelona, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Shakhtar'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'ya şok! Deplasmanda kaybettiler!
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07 Kasım 2023 22:39
Son güncelleme 07 Kasım 2023 23:00
Barcelona, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Shakhtar ile karşılaştı.

Volksparkstadion'da oynanan maçı Shakhtar 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 40. dakikada Danylo Sikan'dan geldi.

Shakhtar Donetsk'in 87. dakikada Newerton ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

LEWA'NIN GOL ORUCU

6 maçtır gol atamayan Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'da 2010-2011 yılları arasında yaşadığı 10 maçlık seriden bu yana en uzun serisini yaşadı.

BARÇA İLK KEZ KAYBETTİ!

Xavi'nin takımı Barcelona bu sonuçla H Gurubu'ndaki ilk yenilgisini aldı. Katalan devi grupta 9 puanla liderliğini sürdürdü.

SON 16 İÇİN DEV 3 PUAN

Ukrayna ekibi bu galibiyetle birlikte Porto ile puanını eşitledi (6) ve gruptan çıkmak adına önemli bir 3 puan aldı.

Grubun bir sonraki maçında Barcelona, Porto ile karşılaşacak. Shakhtar ise Antwerp'i ağırlayacak.

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