Danylo Sikan, muhteşem bir kafa vuruşuyla Barcelona'yı üzüyor!pic.twitter.com/nc3uUF1lAS



— Sporxtv (@sporxtv) November 7, 2023

Barcelona, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Shakhtar ile karşılaştı.Volksparkstadion'da oynanan maçı Shakhtar 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 40. dakikada Danylo Sikan'dan geldi.Shakhtar Donetsk'in 87. dakikada Newerton ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.6 maçtır gol atamayan Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'da 2010-2011 yılları arasında yaşadığı 10 maçlık seriden bu yana en uzun serisini yaşadı.Xavi'nin takımı Barcelona bu sonuçla H Gurubu'ndaki ilk yenilgisini aldı. Katalan devi grupta 9 puanla liderliğini sürdürdü.Ukrayna ekibi bu galibiyetle birlikte Porto ile puanını eşitledi (6) ve gruptan çıkmak adına önemli bir 3 puan aldı.Grubun bir sonraki maçında Barcelona, Porto ile karşılaşacak. Shakhtar ise Antwerp'i ağırlayacak.