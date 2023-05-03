Barcelona'ya Raphinha piyangosu!

Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha için dev bir sözlü teklif aldı! İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Barcelona'ya Raphinha piyangosu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2023 15:21
Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Newcastle, Katalan devinin yıldız ismi Raphinha için dev bir sözlü teklifte bulundu.

DEV TEKLİF

Habere göre İngiliz ekibi Brezilyalı oyuncu için 80 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Daha önce Barcelona'nın Lionel Messi'yi transfer edebilmek için Raphinha'yı Arsenal, Tottenham veya Newcastle'a satabileceği yazılıyordu.

BARCELOA 65'E ALMIŞTI

LaLiga'da lider konumda bulunan Barça, Raphinha'yı geçtiğimiz sezon Leeds United'dan bonuslarla birlikte 65 milyon euroya transfer etmişti.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

26 yaşındaki kanat oyuncusu Barcelona formasıyla toplamda 45 maça çıktı, 10 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery