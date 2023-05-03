Barcelona'ya Raphinha piyangosu!

Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha için flaş bir iddia ortaya atıldı.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Newcastle, Katalan devinin yıldız ismi Raphinha için dev bir sözlü teklifte bulundu.



DEV TEKLİF



Habere göre İngiliz ekibi Brezilyalı oyuncu için 80 milyon euroluk bir teklifte bulundu.



Daha önce Barcelona'nın Lionel Messi'yi transfer edebilmek için Raphinha'yı Arsenal, Tottenham veya Newcastle'a satabileceği yazılıyordu.



BARCELOA 65'E ALMIŞTI



LaLiga'da lider konumda bulunan Barça, Raphinha'yı geçtiğimiz sezon Leeds United'dan bonuslarla birlikte 65 milyon euroya transfer etmişti.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



26 yaşındaki kanat oyuncusu Barcelona formasıyla toplamda 45 maça çıktı, 10 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.





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