Barcelona'ya Pjanic için Beşiktaş'ın onayı gerekiyor!

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yaşadığı problemler nedeniyle yaz transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Miralem Pjanic'in son günlerde İspanya'ya döneceği konuşuluyor.



Katalan ekibinin yeni hocası Xavi Hernandez'in devre arasında yıldız oyuncuyu geri çağırmaya hazırlandığı İspanyol basınında dillendirilse de bunun gerçekleşmesi tamamen Beşiktaş'ın onayına bağlı.



Boşnak futbolcunun, kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yer almadığı için Barcelona'nın öncelikle siyahbeyazlıları ikna etmesi gerekiyor.



Katalan ekibinden henüz bu yönde talep gelmediği belirtilirken, Beşiktaş'ın böyle bir durum yaşanması halinde konuyla ilgili değerlendirmesini ancak devre arasında yapabileceği ifade edildi.



SORU: Pjanic, Beşiktaş'a faydalı oldu mu? Barcelona'dan bir talep gelirse gönderilmeli mi?



ALİ GÜLTİKEN: "1 DAKİKA BEKLENMEMELİ"



Böyle bir fırsat varsa 1 dakika bile beklenmemeli. Miralem Pjanic, geldiğinden beri takıma sıfır katkı ile devam ediyor. Bir de bitmeyen sakatlık süreçleri var. Bu tür oyuncular, bu sezon Beşiktaş'ı çok yordu. Beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bir de çok yüksek maliyetleri var. Bundan sonrası varlığı ile yokluğu arasında Beşiktaş adına bir fayda görmüyorum. O yüzden beklenmeden fırsat varsa kullanılmalı ve gönderilmeli.





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