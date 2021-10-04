Barcelona'ya Koeman için ağır fatura

Barcelona, Ronald Koeman'ın sözleşmesini feshederse 30 Haziran tarihine kadar 12 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'ya Koeman için ağır fatura
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04 Ekim 2021 21:57
Barcelona'da kötü gidişatın ardından takımdan ayrılması beklenen Ronald Koeman için "resmi hamle" yapılmamasının nedeni ortaya çıktı.

Ekonomik sorunları olan Barcelona, Hollandalı teknik adamı gönderirse ciddi bir tazminatla karşı karşıya kalacak.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan ekibi, Koeman'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda 30 Haziran tarihine kadar 12 milyon euro tazminat ödemek zorunda.

Barça'nın bu ödemeyi yapmaması durumunda gelecek sezon yeni bir teknik adamla anlaşmasının önünün de regülasyonlarla kapandığı kaydedildi.

Koeman'ın Barcelona'daki mevcut sözleşmesi sezon sonuna kadar sürüyor.


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