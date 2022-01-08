Barcelona'ya gidemeyen Morata, hayal kırıklığı yaşıyor!

İspanya La Liga devi Barcelona'nın Juventus'un santrforu Alvaro Morata transferinde sona yaklaştığı ve oyuncuyu kısa süre içerisinde kadrosuna katacağı iddia edilmişti.



Ancak Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin son anda transfere izin vermemesi, tüm planları suya düşürmüştü.



Allegri, İspanyol golcü için "Alvaro Morata'ya burada kalacağını, Juventus'tan ayrılmayacağını söyledim, konu kapandı" ifadelerini kullanmıştı.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Allegri'nin transferdeki bu tutumu, Barcelona'ya gitmeyi çok isteyen Alvaro Morata'yı hayal kırıklığına uğrattı.



Haberde Morata'nın hala Barcelona'ya gitmek için çok hevesli olduğu ancak Juventus'un golcü futbolcunun ayrılığına kesinlikle onay vermeyeceği yazıldı.



29 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.





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