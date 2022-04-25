Barcelona'ya bir darbe de Rayo'dan: 0-1

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona ile Andoni Iraola'nın yönettiği Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.



Nou Camp'da oynanan maçı konuk ekip Rayo Vallecano, 7. dakikada Alvaro Garcia'nın attığı golle 1-0 kazanıp puanını 40'a yükseltirken yedekler arasında bulunan Radamel Falcao maçta süre almadı.



Ligdeki iki Rayo Vallecano maçını da 1-0 kaybeden Barcelona 63 puanda kalarak, zirve yarışında büyük bir darbe alırken ligin bitimine 5 hafta kala 78 puanı bulunan lider Real Madrid'in 15 puan gerisine düşmüş oldu. Real Madrid, 30 Nisan Cumartesi günü evinde oynayacağı Espanyol maçından 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.



Ligin diğer haftasında Barcelona evinde Mallorca'yı ağırlarken, Rayo Vallecano da Real Sociedad'ın konuk edecek.





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