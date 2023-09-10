Barcelona, Xavi ile uzatıyor!

Barcelona, teknik direktörü Xavi'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona, Xavi ile uzatıyor!
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10 Eylül 2023 16:27
Barcelona'da geçtiğimiz sezon Katalan devini şampiyonluğa taşıyan Xavi için yeni bir karar alındı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, Xavi ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Anlaşmaya göre, İspanyol devi, genç teknik adamın sözleşmesini 1 yıl uzatma konusunda anlaşma sağladı.

2024'TE BİTİYORDU

İspanyol hocanın mevcut sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyordu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor ve duyurunun yapılması bekleniyor.

Xavi, Barcelona'nın başında çıktığı 94 maçta 59 galibiyet, 16 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.

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