Barcelona, Xavi ile uzatıyor!

Barcelona'da geçtiğimiz sezon Katalan devini şampiyonluğa taşıyan Xavi için yeni bir karar alındı.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, Xavi ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.



Anlaşmaya göre, İspanyol devi, genç teknik adamın sözleşmesini 1 yıl uzatma konusunda anlaşma sağladı.



2024'TE BİTİYORDU



İspanyol hocanın mevcut sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyordu.



RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor ve duyurunun yapılması bekleniyor.



Xavi, Barcelona'nın başında çıktığı 94 maçta 59 galibiyet, 16 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.



